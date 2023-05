Colletta per le spese legali

Telegram: federicodezzaniblog

Gentili lettori,

Per otto anni abbiamo offerto analisi di ottima qualità, che spaziavano dalla geopolitica alla finanza. Spesso abbiamo anticipato eventi che parevano impossibili a tutti. Abbiamo offerto chiavi di lettura per comprendere la realtà sempre più complessa. Per otto anni, non abbiamo mai chiesto un singolo euro ai lettori.

Se ci fossimo venduti (ed abbiamo avuto tre occasioni per venderci ad alto livello), oggi saremmo ricchi opinionisti o debosciati europarlamentari.

Col processo penale intentato dal presidente Luca Zaia, si prospettano importanti costi vivi legati alla nostra “attività”. Per la fase iniziale del processo occorrono subito 500 euro, donabili attraverso PayPal. Speriamo che 50 persone abbiano apprezzato abbastanza il nostro pluriennale lavoro da donare 10 euro a testa.