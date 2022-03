Ucraina: considerazioni geopolitiche, militari, economiche e filosofiche

Come facilmente prevedile, le olimpiadi invernali di Pechino sono coincise con un crescendo di tensione nell’Est ucraino: terminati i giochi, Mosca ha occupato regioni separatiste, che rischiavano di essere stritolate dal governo di Kiev. Molteplici considerazioni meritano di essere fatte sull’argomento.

L’inizio di una nuova fase storica

Già agli inizi di febbraio era facilmente intuibile che i Giochi Olimpici di Pechino sarebbero coincisi con un crescendo di tensione nell’Est ucraino dove, sin dal 2014, si svolge uno strisciante conflitto tra il governo di Kiev e le regioni secessioniste filo-russe, con capitale Lugansk e Donetsk: pesantemente armate ed equipaggiate da inglesi ed americani, le truppe ucraine hanno infatti aumentato la pressione sui separatisti, inducendo Mosca a compiere una serie di grandi manovre a ridosso del confine e in Bielorussia per dissuadere Kiev dall’intraprendere azioni avventate. Terminati i Giochi, il 21 febbraio 2022, il presidente russo Putin ha preceduto col riconoscimento formale dell’indipendenza delle due regioni, seguito a ruota dall’invio di soldati per difendere i territori.

Il primo passo da compiere è inquadrare in termini geopolitici l’avvenimento e, qualsiasi analisi geopolitica degna di questo nome, deve necessariamente avere un respiro almeno euroasiatico. Il ritiro angloamericano dall’Afghanistan, nell’agosto 2021, è stata una severa sconfitta per le potenze marittime, che hanno perso, dopo 20 anni di combattimenti, il loro “cuneo” tra Iran, Russia e Cina. Le grandi potenze continentali avrebbero dovuto/voluto procedere col loro rafforzamento economico e militare: smaltire i postumi della pandemia, consolidare le loro posizioni nel Rimland, procedere con l’integrazione economica e infrastrutturale lungo l’asse Pechino-Mosca-Berlino (le grandi ferrovie continentali e progetti come il Nord Stream 2). Il tempo, infatti, gioca contro le potenze anglosassoni. Finita quindi la fase più acuta della pandemia, gli angloamericani hanno quindi optato per una rapida destabilizzazione dell’Ucraina, col principale obiettivo di sottoporre la Russia ad uno nuovo round di sanzioni (dopo quelle del 2014) e di separare Mosca da Berlino. Putin ha colto nel segno quando ha affermato che le sanzioni, miranti a fermare lo sviluppo della Russia, sarebbero state imposte comunque, qualsiasi politica fosse stata adottata nei confronti di Kiev. Il caloroso incontro tra Putin e Xi Jinping all’apertura dei Giochi, indica che Russia e Cina affronteranno insieme i prossimi frangenti; la Germania, dopo l’occupazione del Donbass, è stata costretta a sospendere momentaneamente la messa in funzione del Nord Stream 2, come auspicato da UK ed USA: è però ormai evidente che Berlino non intende partecipare attivamente alle manovre anglosassoni contro la Russia (e la Cina) e sia sempre più insofferente del giogo anglosassone.

Considerazioni di natura militare: l’occupazione del Donbass sottopone la Russia a pesanti costi economici (sanzioni) senza arrecarle nessun vero beneficio strategico. Al contrario, le truppe russe possono ora essere bersaglio dei reparti ucraini, cui inglesi ed americani consegneranno gli armamenti più moderni. Ciò, quasi certamente, comporterà nelle prossime settimane/mesi un ampliamento delle operazioni militari russe. La riva orientale del fiume Dnepr costituirebbe il confine ideale della nuova Russia e giustificherebbe gli alti costi economici e finanziari che Mosca dovrà in ogni caso affrontare. Giunta alla foce del Dnepr, basterebbe l’occupazione di Odessa per ricongiungersi alla Transnistria e alla Moldavia: a quel punto Mosca sarebbe sul fiume Dnestr/Nistro, sarebbe tornata a ridosso della Romania (sancendo la propria egemonia sul Mar Nero) e avrebbe privato l’Ucraina nazionalista (con nuova capitale a Leopoli) di qualsiasi accesso diretto al mare. 30-40 giorni dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere prima il Dnepr e poi il Dnestr.

Considerazioni di natura economica e finanziaria: fin dai primi rigurgiti d’inflazione, abbiamo evidenziato quali fossero gli obiettivi sottostanti al rialzo dei prezzi. Con quasi 15 anni di tassi vicino allo zero, la FED e la BOE hanno mandato i mercati finanziari in orbita. La pandemia ha, come auspicato, causato un’esplosione del debito pubblico, facilitato dai tassi di risconto molto bassi. Un’impennata dei prezzi innescherebbe una stretta monetaria che, come è ormai evidente, produrrebbe una destabilizzazione finanziaria di ampissima portata, con epicentro (di nuovo) l’Europa e l’Italia in particolare. Questa dinamica sarebbe facilitata dall’escalation in Ucraina: già ora l’inflazione è ai massimi dagli ultimi 30-40 anni. Con un ulteriore balzo del greggio dai 90$ dollari al barile ai 150$ (era precipitato a 15$ durante la pandemia!), i prezzi si infiammerebbero, “obbligando” le banche centrali a stringere i cordoni. Un Paese debole come l’Italia, “ventre molle” dell’Europa, sarebbe così sottoposto al duplice choc di una crisi finanziaria ed energetica.

Considerazioni di natura filosofica: la crisi in Ucraina (cui seguirà nel breve-medio periodo quella di Taiwan) sancisce il definitivo salto di qualità nel duello per l’egemonia mondiale. Le declinanti potenze marittime anglosassoni hanno lanciato il loro guanto di sfida a Russia e Cina (e Germania), di fronte ad una sempre maggiore integrazione economica e politica del continente euroasiatico. Qualora le potenze anglosassoni dovessero riuscire nell’impresa di sconfiggere i colossi continentali, porterebbero a compimento il processo iniziato nel 1914, dichiarando guerra agli Imperi centrali: l’universalismo standardizzato e omologante spazzerebbe via gli ultimi “katechon”, dilagando a livello planetario. Il governo mondiale sarebbe a portata di mano. Qualora, invece, Cina e Russia dovessero riuscire a sconfiggere la seconda e moderna Atlantide, si andrebbe verso la suddivisione del globo in un limitato numero di “zone d’influenza”, alias “grandi spazi” ciascuno retto da potenza organizzatrice, portratice di un proprio “nomos” e di una propria “kultur” in opposizione all’universalismo e alla “civilization” anglosassoni. Comunicando il riconoscimento del Donbass come entità separata dal governo di Kiev, Putin ha asserito che “l’Ucraina è parte della storia russa”: l’affermazione ha una fortissima valenza filosofica. Radici, sangue, passato e religione sono tratti salienti del nomos della Terra, in contrapposizione all’eterno sradicamento del nomos del Mare.