Il ritorno delle pan-regioni

Annessione concordata o coatta della Groenlandia, incorporazione del Canada come 51esimo Stato dell’Unione, nuova invasione di Panama? Provocazioni estemporanee di un presidente americano populista che parla alla pancia dell’elettorato di destra? Nient’affatto. Lucide e fredde affermazioni che non tarderanno ad essere messe in pratica: la geopolitica delle pan-regioni o dei grandi spazi, il cui prototipo fu la dottrina Monroe, sta tornando.

Quando Trump dice “annetteremo la Groenlandia”, lo stolto ride

Ai liberali, ai verdi, ai sostenitori del progresso continuo e lineare, sembrano semplici provocazioni, boutade di un presidente populista sopra le righe, bravate per blandire ed eccitare l’elettorato di destra americano. Agli studiosi di geopolitica ed ad i sostenitori dell’andamento circolare delle storia, suonano invece come gravi spie d’allarme, sintomo che il sistema internazionale sta davvero marciando a tappe forzare verso lo scontro che definirà la gerarchia del secolo successivo.

Quando Donald Trump, parlando ai giornalisti, non ha escluso l’uso della forza per annettersi Groenlandia (appartenente alla corona danese) ed il canale di Panama (ceduto al governo locale nel 1999), non scherzava. Come altrettanto serie sono le sue intenzioni di ribattezzare il Golfo del Messico come Golfo d’America e lo stesso si può dire del progetto di inglobare il Canada nell’Unione, come raffigurato nella cartina pubblicata dal presidente stesso. La dottrina Monroe, dopo un’eclissi durata circa 80 anni, è tornata in grande stile e chiunque ignori questa verità non può pretendere di fare politica o anche solo di commentarla.

Pronunciata per la prima volta nel 1823 dagli Stati Uniti per scongiurare il ritorno delle potenze europee nel Nuovo Mondo, la dottrina Monroe acquistò rilevanza davvero mondiale tra la prima e la seconda guerra mondiale (il presidente Wilson volle addirittura che fosse inserita nello Stato della Società delle Nazioni, all’articolo 21), quando funse da modello per gli strateghi ed i geopolitici di tutto il mondo. Gli USA avevano chiesto ed ottenuto che la comunità mondiale riconoscesse loro diritti esclusivi sull’Emisfero Occidentale: così gli strateghi giapponesi, italiani e tedeschi auspicavano di fare altrettanto in Asia, Europa ed Africa. Se gli USA stavano costruendo Pan-America (con tanto di sfarzosa sede a Washington, finanziata dal miliardario Andrew Carnegie), così le potenze revisioniste del Patto Tripartito avrebbero dovuto/potuto costruire le loro pan-regioni, spartendosi l’Isola Mondo. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, si sarebbero così presentate tre pan-regioni: Pan-America, Eurafrica e Grande Asia Orientale. L’ingenuità degli strateghi del Patto Tripartito (soprattutto tedeschi e italiani, perché i giapponesi furono più smaliziati) fu credere che gli USA, come fatto per tutto il 1940 e praticamente tutto il 1941, avrebbero assistito passivamente alla spartizione della zona più popolata e industrializzata del mondo, lasciando che nascessero super-potenze molto più temili dell’URSS.

Questo accadeva 80 anni fa. Il fatto che Donald Trump resusciti la dottrina Monroe e mostri velleità imperiali nell’Emisfero Occidentale, significa che la guerra egemonica di fine ciclo si sta avvicinando. Gli USA “abbandonano” apparentemente (come fecero all’indomani della Prima Guerra Mondiale) l’Europa e l’Asia, per costruire o ricostruire il proprio impero insulare: annessione di Panama, Groenlandia, forse Canada. Così facendo, stimolano le altre grandi potenze a fare altrettanto, copiando ancora una volta la “dottrina Monroe”: come è ormai ben visibile, c’è almeno già un’altra potenza che sta cercando di (ri)costruire la propria pan-regione: la Russia, intenta a riassorbire i territori slavi (ma un domani, non soltanto slavi) persi dopo l’implosione dell’Unione Sovietica del 1991-1992. E domani, altre potenze ancora saranno indotte, col probabile ricatto delle materie prime, a fare altrettanto: un polo asiatico ed un polo europeo si incuneeranno tra Russia ed USA, coll’obiettivo di difendersi e conquistare i propri “grandi spazi” indispensabili per l’autarchia energetica, alimentare e, in ultima analisi, militare.

Il caso della Groenlandia, che gli USA mirano ad occupare (una seconda volta, dopo il 1941) ai danni dei danesi, non lascia alcun dubbio. Anche questa volta, USA ed Europa saranno in campi opposti: nemici fino alla capitolazione di uno o dell’altro. Si cercherà di nascondere questa banale verità il più a lungo possibile, per evitare che siano presi i dovuti accorgimenti: ma, in tanto, qualcuno già conosce la verità. Entro l’anno, sarà pronto il nostro “Terra contro Mare 1949-2049, studio di un ciclo”, dove l’argomento sarà trattato con più profondità.

